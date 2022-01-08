Илья Авербух: о Ксении Бородиной могу говорить только в превосходных тонах

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух поделился впечатлениями от выступления Ксении Бородиной на шоу «Ледниковый период». Её партнёром является Дмитрий Соловьёв.
«О Ксении могу говорить только в превосходных тонах — она начала с абсолютного нуля, но показала себя как фантастически трудолюбивый, добрый, открытый человек. У меня остались только хорошие воспоминания о нашей совместной работе. Хочу сказать, что она большая умница и большая молодец.
Она чувствует ответственность перед теми людьми, которые её очень любят, и показывает своим примером, что всего можно добиться трудом. Это и была главная мотивация проекта — вести за собой тех, кто хочет стремиться, развиваться, даже если поначалу не всё получается. Поэтому считаю, что Ксения Бородина выполнила ту задачу, которую поставила перед собой. Я ей за это очень благодарен», — цитирует Авербуха StarHit.
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