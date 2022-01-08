Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Татьяна Тарасова обратилась к актрисе Марине Неёловой

Татьяна Тарасова обратилась к актрисе Марине Неёловой
Комментарии

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к актрисе Марине Неёловой, которой сегодня, 8 января, исполняется 75 лет, а также опубликовала их совместное фото.

«Марина, любимая моя! С юбилеем! Спасибо за дружбу, за долгие и счастливые наши годы! Будь здорова!» — написала Тарасова.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.

Марина Неёлова — советская и российская актриса, народная артистка РСФСР. Татьяна Тарасова — мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер СССР. В 2008 году она была введена в Зал славы мирового фигурного катания.

Следите за главными новостями фигурного катания в телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Новость по теме
Татьяна Тарасова обратилась к Елене Радионовой в «Инстаграме», фигуристка ответила
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022