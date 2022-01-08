Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к актрисе Марине Неёловой, которой сегодня, 8 января, исполняется 75 лет, а также опубликовала их совместное фото.

«Марина, любимая моя! С юбилеем! Спасибо за дружбу, за долгие и счастливые наши годы! Будь здорова!» — написала Тарасова.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.

Марина Неёлова — советская и российская актриса, народная артистка РСФСР. Татьяна Тарасова — мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер СССР. В 2008 году она была введена в Зал славы мирового фигурного катания.

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