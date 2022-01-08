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Филипп Киркоров: заменить Татьяну Тарасову невозможно!

Филипп Киркоров: заменить Татьяну Тарасову невозможно!
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Певец Филипп Киркоров рассказал, каково ему было заменить легендарного тренера Татьяну Тарасову во главе жюри телепроекта «Ледниковый период». Тарасова пропустила записи двух заключительных выпусков шоу по состоянию здоровья.

«Финал «Ледникового периода» на Первом! Битва чемпионов. И как такое судить? Вот такая непростая роль мне выпала — быть председателем судейского жюри грандфинала «Ледникового периода» в компании Татьяны Навки, Аллы Михеевой, Александра Жулина и Максима Транькова — это большая честь!

Хотя заменить Татьяну Анатольевну невозможно. Она незаменимая! В очередной раз — желаю здоровья», — написал Киркоров на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Филиппа Киркорова в «Инстаграме».

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