Илья Авербух обратился к Татьяне Тарасовой после «Ледникового периода»

Продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух после окончания очередного сезона телепроекта обратился к постоянному главе жюри Татьяне Тарасовой, которая пропустила запись двух заключительных выпусков по состоянию здоровья.
«Татьяна Анатольевна Тарасова все годы является опорой нашего телепроекта. Для меня было потрясением то, что в финале Вас не было с нами! Все эти годы мы всегда были вместе, и я уверен, что без Вас «Ледниковый период» не был бы полноценным, не имел бы ту значимость, к которой он пришёл. Татьяна Анатольевна, Вы стержень нашего проекта, его камертон! Огромная, сердечная благодарность от меня Вам за это! Крепчайшего Вам здоровья, моё почтение к Вам и любовь бесконечны!
В этом сезоне с нами также были олимпийские чемпионы Татьяна Навка и Максим Траньков. Моё глубочайшее уважение и большое спасибо вам всем за то, что помогали нам, за поддержку и, конечно, за справедливое судейство. Знаю, как непросто быть в этой миссии, но все ваши оценки и комментарии стали честным и достойным украшением проекта», — написал Авербух на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Ильи Авербуха в «Инстаграме».
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