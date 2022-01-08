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Фигуристка Мэрайя Белл выиграла чемпионат США

Фигуристка Мэрайя Белл выиграла чемпионат США
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Фигуристка Мэрайя Белл одержала победу на чемпионате США, который проходил в Нэшвилле. Белл первенствовала как в короткой, так и в произвольной программах. Второе место заняла Карен Чен, бронзовым призёром стала Изабо Левито. Отметим, в произвольной программе Левито на 0,45 балла опередила Чен, а Белл уступила 0,95 балла.

Алиса Лью и Эмбер Гленн снялись после короткой программы из-за положительных тестов на коронавирус. Брейди Теннел отказалась от участия до старта турнира.

Чемпионат США является отборочным турниром на Олимпийские игры – 2022.

Фигурное катание. Чемпионат США. Нэшвилл
Женщины

1. Мэрайя Белл – 216,25
2. Карен Чен – 213,85
3. Изабо Левито – 210,75
4. Габриэлла Иццо – 188,11
5. Линдси Торнгрен – 186,38
6. Одри Шин – 180,58

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