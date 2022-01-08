Мэрайя Белл стала самой возрастной чемпионкой США за 95 лет

Мэрайя Белл стала самой возрастной победительницей чемпионата США по фигурному катанию среди одиночниц за последние 95 лет. Золотую медаль Белл завоевала в возрасте 25 лет 8 месяцев и 21 день.



Чемпионат США является отборочным турниром на Олимпийские игры – 2022. Белл как обладательница золотой медали выступит в Пекине и станет самой взрослой американской фигуристкой-одиночницей с 1928 года.



Напомним, самой юной чемпионкой США является Алиса Лью. Она впервые завоевала титул в 2019 году, когда ей было 13 лет.

Второе место на чемпионате США заняла Карен Чен, бронзовым призёром стала Изабо Левито. Алиса Лью и Эмбер Гленн снялись после короткой программы из-за положительных тестов на коронавирус. Брейди Теннел отказалась от участия до старта турнира.