Финальный номер Медведевой и Милохина — обладателей приза зрительских симпатий. Видео

Обладателями приза зрительских симпатий телепроекта «Ледниковый период» стали двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева и блогер Даня Милохин. Именно эта пара победила в зрительском голосовании, получив от болельщиков 9 баллов.

Судьи поставили Медведеву и Милохина на шестое место, дав 4 балла. В сумме пара получила 13 баллов и разделила третье место на проекте ещё с двумя дуэтами Оксана Домнина/Кирилл Зайцев и Агата Муцениеце/ Александр Энберт.

Для финального выпуска Медведева и Милохин выбрали номер под песню Марка Ронсона Uptown Funk в исполнении Бруно Марса.

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