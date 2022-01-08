Победное выступление Волосожар и Федотова в финале «Ледникового периода». Видео

Победителями телепроекта «Ледниковый период» стали Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар и актёр Фёдор Федотов. Волосожар и Федотов стали лучшими по мнению жюри, получив 9 баллов. Ещё 6 баллов Татьяне и Фёдору отдали зрители, поставив их на четвёртое место. В сумме Татьяна и Фёдор набрали 15 баллов, на одно очко опередив Татьяну Тотьмянину и Ивана Колесникова, занявших второе место.
В последних выпусках Волосожар выступала с серьёзной травмой колена. Татьяна решила завершить участие в проекте, чтобы не подводить своего партнёра, ведь дуэт лидировал с самых первых выпусков телешоу.
Для финального выпуска Волосожар и Федотов выбрали номер под песню «Танго Магнолия» в исполнении Александра Вертинского.
Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.
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