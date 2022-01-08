Ванесса Джеймс и Эрик Рэдфорд снялись с чемпионата Канады

Спортивная пара Ванесса Джеймс и Эрик Рэдфорд отказалась от участия в произвольной программе на чемпионате Канады, сообщается на странице Anything GOEs в «Твиттере». Джеймс и Рэдфорд занимали четвёртое место после короткой программы, уступая лидерам Кирстен Мур-Тауэрс и Майклу Маринаро около 10 баллов. От идущих третьими Деанны Стеллато и Максима Дешам их отделяли 0,21 балла.

Причина снятия не сообщается, однако известно, что перед Новым годом Джеймс и Рэдфорд переболели коронавирусом и вернулись на лёд только 3 января, не успев набрать необходимую форму для участия в национальном первенстве.

Джеймс, выступая за Францию, была чемпионкой Европы и бронзовым призёром чемпионата мира в паре с Морганом Сипре. С 2021 года она выступает за Канаду в паре с олимпийским чемпионом в команде и двукратным чемпионом мира Рэдфордом, который катался в паре с Меган Дюамель.