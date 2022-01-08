Загитова — Ягудину: ваша помощь и поддержка во время съёмок «Ледникового периода» бесценна

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова подвела итоги телепроекта «Ледниковый период».
Загитова второй год подряд вела шоу вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.
«Вот и подошёл к концу сезон-2021 «Ледникового периода». Но после него осталось очень много приятных воспоминаний и впечатлений! От выпуска к выпуску выступления пар становились всё красивее. Сложно было предположить, кто же всё-таки выиграет, каждый участник выкладывался на все 200%.
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Благодарю Первый канал и отдельно Константина Львовича Эрнста за возможность второй раз быть ведущей этого прекрасного проекта! Также огромное спасибо хочется сказать Алексею Ягудину. Алексей Константинович, ваша помощь и поддержка во время съёмок бесценна», — написала Загитова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Алины Загитовой в «Инстаграме».
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