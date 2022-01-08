Кондратюк: я всё-таки чуть больше Валиевой на чемпионате России набрал

Чемпион России по фигурному катанию Марк Кондратюк высказал мнение о том, что на национальном первенстве по сумме двух программ набрал только на один балл больше победительницы женских соревнований Камилы Валиевой.

«Но я всё-таки чуть больше Валиевой набрал – 284, а она 283. Я знаю, что у девушек другой коэффициент, что по технике у Камилы почти на 20 баллов больше… Я всё прекрасно понимаю… И всё-таки мы соревнуемся в разных видах, хотя это не отменяет того, что она сделала. Камила гениальна. Это моё мнение. С такими спортсменами сложно конкурировать, когда ты сам не такой. Понятно, за этим стоит огромная работа, способность доводить всё до совершенства. И мне кажется, если изначально нет задатков, то до такого уровня нельзя дойти. Практически до уровня идеала. Можно стать крутым фигуристом, но то, что я видел в её исполнении, её произвольную программу – это шедевр. Честно скажу, я аплодировал стоя. Потому что это заслуженно», — приводит слова Кондратюка пресс-служба ФФККР.