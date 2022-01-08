Марк Кондратюк: непозволительно кататься без эмоций, иначе музыка просто «съест» тебя

Чемпион России по фигурному катанию Марк Кондратюк рассказал, как эмоциональность помогает, а иногда и мешает ему исполнять программы.
«В произвольной Jesus Christ Superstar мне больше всего нравится музыка, особенно финальная часть. То же самое было в прошлом сезоне в «Лебеде». От такой музыки идёт огромная энергия. Во-первых, вместе с реакцией зрителей всё это заряжает, ты не просто «доползаешь» программу, а выкладываешься по максимуму. Во-вторых, под такую музыку непозволительно кататься без эмоций, иначе музыка просто «съест» тебя. Возможно, сам образ я до конца ещё не чувствую, но музыку хорошо передаю.
А короткая под саундтрек к турецкому сериалу «Великолепный век» — что-то новое для меня. Такого в жизни я ещё не катал. Мне очень интересно. В этой музыке и программе есть что-то этническое, может быть, даже несколько надменное… Это уже совсем другой образ.
В чём плюсы и минусы эмоционального катания? Плюс в том, что в этом аспекте, мне кажется, я немного отличаюсь от других. Наверное, это можно считать моей особенностью. А минус – могу заиграться, то есть в какой-то момент эмоции могут слишком захлестнуть. Это как раз случилось на чемпионате, когда я, можно сказать, был на грани. Я ехал на разрыв произвольную программу. Ещё немного эмоций – и где-нибудь упал бы в дорожке… Всё это было слишком… Нужно всегда держать баланс, чтобы и эмоции были, и контролировать ситуацию, а то глупо падать в конце программы», — приводит слова Кондратюка пресс-служба ФФККР.
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