Мэдлин Шизас выиграла чемпионат Канады, Габриэль Дэйлман — третья
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18-летняя фигуристка Мэдлин Шизас выиграла чемпионат Канады в женском одиночном катании. Шизас одержала победу как в короткой, так и произвольной программах и по сумме двух выступлений набрала 198,24 балла. С таким результатом на чемпионате России она заняла бы десятое место.
Серебряным призёром чемпионата Канады стала Вероник Малле, уступившая победительнице около 18 баллов. Третье место заняла олимпийская чемпионка в команде Габриэль Дэйлман. На Игры-2022 в Пекин Канада может отправить только одну фигуристку-одиночницу.
Мэдлин Шизас выступала на чемпионате мира – 2021, где заняла 13-е место.
Фигурное катание. Чемпионат Канады. Оттава
Женщины
1. Мэдлин Шизас– 198,24
2. Вероник Малле – 170,65
3. Габриэль Дэйлман – 167,50
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