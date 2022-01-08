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Мэдлин Шизас выиграла чемпионат Канады, Габриэль Дэйлман — третья

Мэдлин Шизас выиграла чемпионат Канады, Габриэль Дэйлман — третья
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18-летняя фигуристка Мэдлин Шизас выиграла чемпионат Канады в женском одиночном катании. Шизас одержала победу как в короткой, так и произвольной программах и по сумме двух выступлений набрала 198,24 балла. С таким результатом на чемпионате России она заняла бы десятое место.

Серебряным призёром чемпионата Канады стала Вероник Малле, уступившая победительнице около 18 баллов. Третье место заняла олимпийская чемпионка в команде Габриэль Дэйлман. На Игры-2022 в Пекин Канада может отправить только одну фигуристку-одиночницу.

Мэдлин Шизас выступала на чемпионате мира – 2021, где заняла 13-е место.

Фигурное катание. Чемпионат Канады. Оттава
Женщины

1. Мэдлин Шизас– 198,24
2. Вероник Малле – 170,65
3. Габриэль Дэйлман – 167,50

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