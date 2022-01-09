США назвали фигуристок для участия в ЧМ и турнире четырёх континентов

Мэрайя Белл, Карен Чен и Алиса Лью вошли в состав сборной США по фигурному катанию для участия в чемпионате мира, который в марте этого года пройдёт во Франции.



Эти же спортсменки представят страну на Олимпиаде в Пекине, сообщается на официальном сайте Ассоциации фигурного катания США.



Запасными выбраны Линдси Торнгрен, Эмбер Гленн, Габриэлла Иццо.



Также были названы фигуристки, которые выступят за США на турнире четырёх континентов — он пройдёт в Эстонии с 18 по 23 января. Ими стали Старр Эндрюс, Габриэлла Иццо и Одри Шин. Запасные — Ханна Харрелл и Сьерра Венетта.



Спортсменки были отобраны по завершении прошедшего в Нэшвилле чемпионата США по фигурному катанию. Победительницей турнира в женском одиночном катании впервые в карьере стала 25-летняя Мэрайя Белл.

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