Танцоры Мэдисон Чок и Эван Бейтс в третий раз выиграли чемпионат США

В Нэшвилле завершились соревнования танцевальных дуэтов в рамках предолимпийского чемпионата США – 2022. Их победителями стали Мэдисон Чок и Эван Бейтс, в сумме они набрали 227,37 балла. Для Чок и Бейтс это третье золото национального чемпионата в карьере.

Второе место завоевали Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, третье – Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бейкер.

Чемпионат США. Танцы на льду. Итоги

1. Мэдисон Чок/Эван Бейтс – 227,37 балла

2. Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью – 225,59

3. Кейтлин Гавайек/Жан-Люк Бейкер – 205,68

4. Кэролин Грин/Майкл Парсонс – 203,27

5. Эмили Братти/Иэн Сомервилль – 187,98.

Чемпионат США. Танцы на льду. Произвольный танец.

1. Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью – 136,20 балла

2. Мэдисон Чок/Эван Бейтс – 135,43

3. Кейтлин Гавайек/Жан-Люк Бейкер – 126,29

4. Кэролин Грин/Майкл Парсонс – 122,42

5. Катарина Вольфкостин/Джеффри Чен – 111,99.