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Танцоры Мэдисон Чок и Эван Бейтс в третий раз выиграли чемпионат США

Танцоры Мэдисон Чок и Эван Бейтс в третий раз выиграли чемпионат США
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В Нэшвилле завершились соревнования танцевальных дуэтов в рамках предолимпийского чемпионата США – 2022. Их победителями стали Мэдисон Чок и Эван Бейтс, в сумме они набрали 227,37 балла. Для Чок и Бейтс это третье золото национального чемпионата в карьере.

Второе место завоевали Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, третье – Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бейкер.

Чемпионат США. Танцы на льду. Итоги

1. Мэдисон Чок/Эван Бейтс – 227,37 балла
2. Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью – 225,59
3. Кейтлин Гавайек/Жан-Люк Бейкер – 205,68
4. Кэролин Грин/Майкл Парсонс – 203,27
5. Эмили Братти/Иэн Сомервилль – 187,98.

Чемпионат США. Танцы на льду. Произвольный танец.

1. Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью – 136,20 балла
2. Мэдисон Чок/Эван Бейтс – 135,43
3. Кейтлин Гавайек/Жан-Люк Бейкер – 126,29
4. Кэролин Грин/Майкл Парсонс – 122,42
5. Катарина Вольфкостин/Джеффри Чен – 111,99.

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