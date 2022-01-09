Киган Мессинг стал победителем предолимпийского чемпионата Канады

В Оттаве завершились соревнования мужчин в рамках предолимпийского чемпионата Канады – 2022. Их победителем стал 29-летний Киган Мессинг, в сумме набравший 258,03 балла. Второе место занял Роман Садовский, третье – Уэсли Со.

Чемпионат Канады – 2022. Мужчины. Итоги.

1. Киган Мессинг – 258,03 балла

2. Роман Садовский – 247,60

3. Уэсли Со – 232,04

4. Джозеф Фан – 231,50

5. Кори Цирцелли – 229,61

6. Нам Нгуен – 202,04.

Чемпионат Канады – 2022. Мужчины. Произвольная программа.

1. Киган Мессинг – 173,65 балла.

2. Роман Садовский – 170,43

3. Джозеф Фан – 153,36

4. Кори Цирцелли – 152,97

5. Уэсли Со – 150,57

6. Конрад Орзел – 133,79.

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