Киган Мессинг стал победителем предолимпийского чемпионата Канады

В Оттаве завершились соревнования мужчин в рамках предолимпийского чемпионата Канады – 2022. Их победителем стал 29-летний Киган Мессинг, в сумме набравший 258,03 балла. Второе место занял Роман Садовский, третье – Уэсли Со.
Чемпионат Канады – 2022. Мужчины. Итоги.
1. Киган Мессинг – 258,03 балла
2. Роман Садовский – 247,60
3. Уэсли Со – 232,04
4. Джозеф Фан – 231,50
5. Кори Цирцелли – 229,61
6. Нам Нгуен – 202,04.
Чемпионат Канады – 2022. Мужчины. Произвольная программа.
1. Киган Мессинг – 173,65 балла.
2. Роман Садовский – 170,43
3. Джозеф Фан – 153,36
4. Кори Цирцелли – 152,97
5. Уэсли Со – 150,57
6. Конрад Орзел – 133,79.
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