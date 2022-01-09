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Загитова обнималась с Медведевой, Волосожар праздновала победу с Федотовым. Фото финала

Загитова обнималась с Медведевой, Волосожар праздновала победу с Федотовым. Фото финала
Алина Загитова, Даня Милохин и Евгения Медведева
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В Москве состоялись съёмки финального выпуска спортивно-развлекательного шоу «Ледниковый период». В нём приглашённая звезда становится в пару с известным титулованным фигуристом, и они борются за звание лучшего дуэта проекта. Участников «Ледникового периода» судят пять членов жюри. В нынешнем сезоне, помимо Татьяны Тарасовой, это место занимают Максим Траньков и Татьяна Навка. Ещё два члена жюри меняются на протяжении всего сезона. Алина Загитова и Алексей Ягудин ведут шоу, и именно с ними участники делятся первыми впечатлениями после своих прокатов.

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар и актёр Фёдор Федотов стали победителями телепроекта «Ледниковый период». Волосожар и Федотов стали лучшими по мнению жюри, получив девять баллов. Ещё шесть баллов Татьяне и Фёдору отдали зрители. Сумма — 15 баллов.

Лучшие кадры с ледового шоу — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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