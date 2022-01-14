Фигурное катание, чемпионат Европы, танцы на льду: когда начало, по какому каналу смотреть

Сегодня, 14 января, на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине (Эстония) танцевальные пары выступят с ритм-танцем. Начало соревнований запланировано на 13:00 мск. В прямом эфире ритм-танец можно посмотреть на сайте Первого канала. С 15:30 начнётся телетрансляция на Eurosport 2, с 17:00 — на Первом канале.

Россию на этих соревнованиях представят дуэты Александра Степанова / Иван Букин, Диана Дэвис / Глеб Смолкин, Виктория Синицина / Никита Кацалапов.

На чемпионате Европы 2020 года в Граце (Австрия) золото выиграли россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Серебряными призёрами стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Бронза досталась ещё одному российскому дуэту Александра Степанова / Иван Букин. Чемпионат Европы 2021 года в Загребе (Хорватия) не состоялся из-за пандемии коронавируса.

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