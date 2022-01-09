Итальянский фигурист Маттео Риццо снялся с чемпионата Европы из-за проблем с коньками

Итальянский фигурист Маттео Риццо снялся с чемпионата Европы из-за технических проблем. Спортсмен заявил, что у него проблемы с коньками.

«К сожалению, в этом году я не буду участвовать в чемпионате Европы в Таллине. По причинам, связанным с техническим характером моего вида спорта, я буду вынужден пропустить турнир.

Желаю огромной удачи всей сборной Италии и спортсменам, которые примут участие в соревнованиях. Увидимся ближе к концу месяца сильнее, чем когда-либо», — написал Риццо у себя в «инстаграме».

Напомним, перед Олимпиадой в Пекине пройдёт чемпионат Европы по фигурному катанию. Турнир состоится в Таллине (Эстония) с 12 по 16 января. Российская сборная будет представлена максимальным количеством участников — по три квоты в каждой дисциплине.

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