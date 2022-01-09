Несовершеннолетние фигуристы сборной России не будут вакцинироваться перед ОИ-2022

Несовершеннолетние фигуристы сборной России, которые отправятся на Олимпийские игры в Пекин (Китай), не будут вакцинироваться от коронавируса. Об этом рассказал гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.
«В соответствии с рекомендациями и положением оргкомитета Игр и по закону нашей страны несовершеннолетние участники сборной не будут вакцинированы», — цитирует Когана ТАСС.
Пока состав сборной России на Олимпиаду неизвестен. Но на предолимпийском чемпионате Европы в Таллине (Эстония) выступят несовершеннолетние Камила Валиева (15), Анна Щербакова (17) и Александра Трусова (17). Состав на чемпионат Европы был определён по итогам чемпионата России.
Что касается Олимпиады в Пекине, то она будет проходить с 4 по 20 февраля.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 9 января 2022
-
18:37
-
16:26
-
12:43
-
12:00
-
09:33
-
09:23
-
09:00
-
03:43
-
02:51
-
01:40
-
01:07
- 8 января 2022
-
23:50
-
23:21
-
23:08
-
22:38
-
22:24
-
21:52
-
21:37
-
21:20
-
21:00
-
20:37
-
20:25
-
20:05
-
19:49
-
16:01
-
14:47
-
14:05
-
13:42
-
10:08
-
08:36
-
08:14
-
04:34
-
00:06
- 7 января 2022
-
23:42
-
22:30