Несовершеннолетние фигуристы сборной России не будут вакцинироваться перед ОИ-2022

Несовершеннолетние фигуристы сборной России, которые отправятся на Олимпийские игры в Пекин (Китай), не будут вакцинироваться от коронавируса. Об этом рассказал гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.



«В соответствии с рекомендациями и положением оргкомитета Игр и по закону нашей страны несовершеннолетние участники сборной не будут вакцинированы», — цитирует Когана ТАСС.



Пока состав сборной России на Олимпиаду неизвестен. Но на предолимпийском чемпионате Европы в Таллине (Эстония) выступят несовершеннолетние Камила Валиева (15), Анна Щербакова (17) и Александра Трусова (17). Состав на чемпионат Европы был определён по итогам чемпионата России.



Что касается Олимпиады в Пекине, то она будет проходить с 4 по 20 февраля.

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