Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Артур Дмитриев, перешедший в сборную США, неудачно выполнил четверной аксель

Артур Дмитриев, перешедший в сборную США, неудачно выполнил четверной аксель
Комментарии

Фигурист Артур Дмитриев, сменивший спортивное гражданство, попытался исполнить четверной аксель во время чемпионата США. Попытка бывшего российского фигуриста получилась неудачной. При приземлении он не смог удержаться, из-за чего прикоснулся руками ко льду.

Права на видео принадлежат права U.S. Figure Skating. Запись можно посмотреть в «твиттере» Golden Skate.

О переходе Дмитриева в сборную США стало известно в ноябре 2021 года. Сам он объяснил, что в сборной России он не видел перспектив.

В последний раз Артур выступал под флагом России ещё в 2018 году, приняв участие в российском этапе серии Гран-при.

Артур Дмитриев стал первым фигуристом в истории, кому удалось исполнить каскад тройной лутц — тройной флип на официальных стартах на турнире серии «челленджер» Nebelhorn Trophy в 2018 году. Отец спортсмена — двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев-старший.

Новость по теме
Российский фигурист Артур Дмитриев перешёл в сборную США
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022