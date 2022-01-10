Нэйтан Чен в шестой раз подряд выиграл чемпионат США, Малинин — второй

Завершились соревнования среди мужчин-одиночек на чемпионате США по фигурному катанию. Победу одержал Нэйтан Чен. Несмотря на два падения во время произвольной программы, он опередил конкурентов. Чен набрал 328,01 балла по сумме двух программ, он выиграл чемпионат США в шестой раз подряд.

Вторым стал Илья Малинин. Он по сумме двух программ набрал 302,48 балла. Тройку лучших замкнул Винсент Чжоу, который набрал 290,16 балла.

Артур Дмитриев, перешедший из сборной России в команду США в ноябре 2021 года, занял лишь 11-е место. Его результат составил 183,01 балла.

Фигурное катание. Чемпионат США. Мужчины. Результаты по сумме короткой и произвольной программ

1. Нэйтан Чен — 328,01.

2. Илья Малинин — 302,48.

3. Винсент Чжоу — 290,16.

4. Джейсон Браун — 289,78.

5. Камден Пулкинен — 260,41…

11. Артур Дмитриев — 183,01.