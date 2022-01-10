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Исторический протокол Артура Дмитриева. Он исполнил четверной аксель без понижения

Исторический протокол Артура Дмитриева. Он исполнил четверной аксель без понижения
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Фигурист Артур Дмитриев, перешедший в сборную США, на чемпионате страны исполнил четверной аксель без понижения. Дмитриеву всё-таки не удалось чисто исполнить элемент, у него был недокрут. Но и этот результат можно назвать историческим.

Дмитриев в итоге стал 11-м. Его результат составил 183,01 балла.

Победу одержал Нэйтан Чен. Несмотря на два падения во время произвольной программы, он опередил конкурентов. Чен набрал 328,01 балла по сумме двух программ, он выиграл чемпионат США в шестой раз подряд.

Вторым стал Илья Малинин. Он по сумме двух программ набрал 302,48 балла. Тройку лучших замкнул Винсент Чжоу, который набрал 290,16 балла.

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