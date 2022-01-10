Татьяна Навка отреагировала на слова Алины Загитовой о ней

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на слова чемпионки ОИ-2018 в женском одиночном катании Алины Загитовой. Ранее Загитова поблагодарила Навку за то, что та пригласила её в шоу «Аленький цветочек». «Хочу выразить огромную благодарность Татьяне Навке за ваш неоценимый труд и возможность стать частью этого большого мира добра и любви!» — написала, в частности, Алина.

«Спасибо тебе, наша красавица и чемпионка! Я очень рада, что ты так гармонично, нежно и в тоже время смело украсила нашу невероятно красивую сказку! У нас впереди ещё много всего интересного и неизведанного!» — написала Навка в комментариях к соответствующему посту Загитовой в «Инстаграме».

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