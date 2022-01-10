Елизавета Туктамышева показала фото с мамой

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева показала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке спортсменка изображена вместе со своей мамой. 8 января Туктамышева-старшая отпраздновала день рождения.

«Поздравляю маму с днём рождения! Самый сильный человек, которого я знаю! Пусть у тебя всё будет замечательно. И семья будет поддержкой и всегда рядом! Люблю!» — подписала фото Елизавета.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.

«Спасибо маме за такую замечательную дочь», — написал один из подписчиков в комментариях.

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