Алина Загитова станцевала с шестилетней дочкой Алексея Ягудина. Видео

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова станцевала с шестилетней Мишель Ягудиной, дочкой чемпиона ОИ-2002 в мужском одиночном катании Алексея Ягудина и чемпионки ОИ-2006 в парном катании Татьяны Тотьмяниной. Соответствующее видео появилось в «инстаграме» Ягудина.

Права на видео принадлежат Первому каналу. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Алексея Ягудина.

«Очень понравилось, что Алина прежде всего обращает внимание, комфортно ли Мишели, думаю, из Алины получится со временем замечательная журналистка, у нее доброе сердце», — написала одна из подписчиц в комментариях.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!