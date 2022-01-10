Обнародован состав мужской команды США по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине

Федерация фигурного катания США обнародовала состав мужской команды на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай). В команду вошли Нэйтан Чен, Винсент Чжоу и Джейсон Браун. Илья Малинин, Камден Пулкинен и Джимми Ма стали запасными.



На чемпионат мира, который будет проходить с 21 по 27 марта в Монпелье (Франция), в состав вошли Чен, Малинин и Чжоу. Запасными стали Браун, Пулкинен и Ма.



Накануне, 9 января, завершился чемпионат США. Чен стал победителем турнира, Малинин занял второе место, а Чжоу — третье. Чен выиграл чемпионат США в шестой раз подряд.

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