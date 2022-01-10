Нэйтан Чен: удивительно, как вырос Малинин, у него великолепное будущее

Американский фигурист Нэйтан Чен поделился мнением о соотечественнике Илье Малинине. Накануне, 9 января Чен в шестой раз подряд стал чемпионом США по фигурному катанию. Малинин занял второе место. При этом ещё в нынешнем сезоне Илья выступал на уровне юниоров.
Несмотря на успешное выступление Малинина на чемпионате США, его не включили в состав сборной на Олимпийские игры в Пекине (Китай).
«Удивительно, как вырос Малинин. Илья на много миль впереди того, где был я в 2016 году в контексте качества и стабильности. Очевидно, что его ждёт великолепное будущее», — цитирует Чена NBC Sports.
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