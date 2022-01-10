Анна Погорилая: после первой сессии меня повезли рожать. Что будет сейчас?

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, неоднократный призёр чемпионатов Европы, российская фигуристка Анна Погорилая поделилась впечатлениями от участия в ледовом шоу.

«Ох, это было круто! Это было очень сказочно! И я надеюсь, мы доставили огромное удовольствие всем, кто приходил на нас смотреть. А кто не успел или не получилось, надеюсь, в следующем году мы вернёмся также на новогодние праздники. И спасибо огромное Татьяне Навке за прекрасную сказку.



А у меня начинается следующий этап. Месяц института, и после первой сессии меня увезли в роддом рожать. Интересно, что будет сейчас?» — написала Погорилая.

Пост доступен в «инстаграме» Анны Погорилой.

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