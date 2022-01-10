Малинин ставит лайки под комментариями с критикой решения не включать его в команду на ОИ

Американский фигурист Илья Малинин активно ставит лайки под комментариями с критикой состава сборной США на Олимпийских играх в Пекине (Китай) на своей странице в «Инстаграме». Накануне, 9 января, Малинин занял второе место на чемпионате США, уступив лишь Нэйтану Чену. Несмотря на это, его не включили в состав сборной США на Олимпиаду.



Многие болельщики поддержали фигуриста. При этом они выразили недоумение составом сборной, в котором не нашлось места Малинину. Илья поставил лайки под подобными комментариями.

Фигурное катание. Чемпионат США. Мужчины. Результаты по сумме короткой и произвольной программ



1. Нэйтан Чен — 328,01.

2. Илья Малинин — 302,48.

3. Винсент Чжоу — 290,16.

4. Джейсон Браун — 289,78.

5. Камден Пулкинен — 260,41…

11. Артур Дмитриев — 183,01.