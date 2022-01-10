Браун: Медведева приклеила на мою машину стикер «2022», смотрю на него каждый день

Американский фигурист Джейсон Браун рассказал, как серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года россиянка Евгения Медведева мотивировала его. Американец рассказал о любопытной истории, произошедшей однажды.



«Когда я впервые подвозил Евгению на каток, она приклеила стикер «2022» на мою машину. Я смотрю на него каждый день», — приводит слова Брауна «твиттер» Anything GOE.



Накануне стало известно, что Браун был включён в состав сборной США на Олимпийские игры 2022 года. Его включили в команду, несмотря на то, что он занял 4-е место на чемпионате США.

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