Арутюнян жёстко раскритиковал решение не включать Малинина в состав сборной США на ОИ

Известный тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян, работающий с Ильёй Малининым, прокомментировал решение не включить спортсмена в состав сборной США на Олимпийские игры в Пекине (Китай). Накануне Малинин занял второе место на чемпионате США, уступив лишь Нэйтану Чену. Несмотря на это, он стал лишь запасным в составе сборной США на Олимпиаде в Пекине.



«Честно говоря, у меня даже не находится слов, чтобы описать, до какой степени я возмущён. Дело здесь совершенно не в том, что я работал с Ильёй и делал всё возможное, чтобы он добился результата такого уровня. Я никогда не занимался протекционизмом в отношении спортсменов, с которыми работаю, и тем более не собираюсь делать это сейчас. Но Илья на чемпионате страны — второй. Второй!!! Причём с отрывом.



Да, ему мало лет, всего 17, но потенциально он — будущее той страны, в которой живёт. С русским именем и русской фамилией, но американец. И то, что его не включили в олимпийскую сборную, свидетельствует, на мой взгляд, о вопиюще непрофессиональном подходе. Нам говорят, что так составлены правила. Ну так поменяйте эти правила, пересмотрите их. Если серебряный призёр последнего чемпионата страны при трёх квотах попадает в сборную только запасным, значит, нужно найти возможность сделать исключение, что угодно, но дать парню возможность выступить на Играх в Пекине — тем более что с такими баллами он мог бы претендовать на призовое место», — цитирует Арутюняна «RT на русском».

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