Арутюнян жёстко раскритиковал решение не включать Малинина в состав сборной США на ОИ

Известный тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян, работающий с Ильёй Малининым, прокомментировал решение не включить спортсмена в состав сборной США на Олимпийские игры в Пекине (Китай). Накануне Малинин занял второе место на чемпионате США, уступив лишь Нэйтану Чену. Несмотря на это, он стал лишь запасным в составе сборной США на Олимпиаде в Пекине.
«Честно говоря, у меня даже не находится слов, чтобы описать, до какой степени я возмущён. Дело здесь совершенно не в том, что я работал с Ильёй и делал всё возможное, чтобы он добился результата такого уровня. Я никогда не занимался протекционизмом в отношении спортсменов, с которыми работаю, и тем более не собираюсь делать это сейчас. Но Илья на чемпионате страны — второй. Второй!!! Причём с отрывом.
Да, ему мало лет, всего 17, но потенциально он — будущее той страны, в которой живёт. С русским именем и русской фамилией, но американец. И то, что его не включили в олимпийскую сборную, свидетельствует, на мой взгляд, о вопиюще непрофессиональном подходе. Нам говорят, что так составлены правила. Ну так поменяйте эти правила, пересмотрите их. Если серебряный призёр последнего чемпионата страны при трёх квотах попадает в сборную только запасным, значит, нужно найти возможность сделать исключение, что угодно, но дать парню возможность выступить на Играх в Пекине — тем более что с такими баллами он мог бы претендовать на призовое место», — цитирует Арутюняна «RT на русском».
Следите за главными новостями фигурного катания в телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 10 января 2022
-
15:39
-
14:48
-
14:16
-
13:44
-
13:31
-
12:51
-
12:49
-
12:44
-
12:13
-
12:00
-
09:34
-
09:02
-
08:36
-
08:29
-
08:17
-
07:42
-
07:35
-
00:49
-
00:10
- 9 января 2022
-
23:23
-
23:23
-
23:01
-
22:46
-
21:33
-
21:28
-
19:52
-
19:48
-
19:42
-
19:37
-
19:28
-
19:15
-
18:37
-
16:26
-
12:43
-
12:00