Арутюнян рассказал, что извинился перед родителями Малинина, которого не взяли на ОИ

Известный тренер Рафаэль Арутюнян, работающий с американским фигуристом Ильёй Малининым, рассказал, что принёс извинения родителям спортсмена после того, как его не включили в состав сборной США на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай). Малинин стал запасным в сборной, несмотря на то что занял второе место на чемпионате США.



«Мы даже не знаем, кто именно входит в комиссию, занимающуюся этим вопросом. Я не знаю точно. Но сразу после того, как состав был оглашён, я позвонил одному из людей, отвечающих за развитие фигурного катания в Америке, и спросил, как он теперь будет смотреть в глаза этому мальчику и его родителям? Что этот парень сделал не так? Кроме этого, я позвонил родителям Ильи и сказал, что хочу извиниться перед ними за случившееся от лица всего американского фигурного катания. Мне действительно стыдно за такое решение. Я просто не могу его объяснить», — цитирует Арутюняна «RT на русском».

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