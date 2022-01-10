Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Арутюнян рассказал, что извинился перед родителями Малинина, которого не взяли на ОИ

Арутюнян рассказал, что извинился перед родителями Малинина, которого не взяли на ОИ
Комментарии

Известный тренер Рафаэль Арутюнян, работающий с американским фигуристом Ильёй Малининым, рассказал, что принёс извинения родителям спортсмена после того, как его не включили в состав сборной США на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай). Малинин стал запасным в сборной, несмотря на то что занял второе место на чемпионате США.

«Мы даже не знаем, кто именно входит в комиссию, занимающуюся этим вопросом. Я не знаю точно. Но сразу после того, как состав был оглашён, я позвонил одному из людей, отвечающих за развитие фигурного катания в Америке, и спросил, как он теперь будет смотреть в глаза этому мальчику и его родителям? Что этот парень сделал не так? Кроме этого, я позвонил родителям Ильи и сказал, что хочу извиниться перед ними за случившееся от лица всего американского фигурного катания. Мне действительно стыдно за такое решение. Я просто не могу его объяснить», — цитирует Арутюняна «RT на русском».

Следите за главными новостями фигурного катания в телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022