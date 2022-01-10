Чемпионке Европы 2020 года, российской фигуристке Алёне Косторной сняли гипс.

Напомним, в преддверии предолимпийского чемпионата России – 2022 Косторная сломала правую кисть. Из-за этого Алёна пропустила соревнования, где разыгрывались путёвки на чемпионат Европы – 2022 и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). Позднее ученица Этери Тутберидзе заявила, что останется в спорте ещё на один олимпийский цикл.

Публикация доступна в «инстаграме» Team Tutberidzee.

Национальное первенство уверенно выиграла Камила Валиева (283,48 балла). Второе место заняла Александра Трусова (248,65), тройку призёров замкнула Анна Щербакова (239,56).

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