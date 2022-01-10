Алина Загитова опубликовала совместный танец с Даней Милохиным в TikTok

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала совместное видео с российским тиктокером и партнёром Евгении Медведевой по шоу «Ледниковый период» Даней Милохиным.

В кадре Загитова и Милохин танцуют на льду под трендовый звук. За два дня видео собрало более четырёх миллионов просмотров, 319 тысяч пользователей поставили ему лайк.

Медведева и Милохин заняли третье место в «Ледниковом периоде», разделив позицию ещё с двумя парами. Загитова участвовала в шоу в роли ведущей.

Также Загитова является чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018). Алина — первая в истории России фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. В декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру.

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