Мария Бутырская прокомментировала грядущее выступление небинарного фигуриста на Олимпиаде

Чемпионка мира Мария Бутырская прокомментировала тот факт, что американский фигурист Тимоти Ледак, выступающий в соревнованиях спортивных пар вместе с Эшли Кейн, станет первым небинарным спортсменом на Олимпиаде в Пекине.

«Даже не знаю, что вам ответить и как реагировать. Как бывшей фигуристке и уже немолодому человеку мне странно отвечать на такие вопросы. Время течёт. Всё меняется, и появляются подобные «новшества». Сексуальная ориентация американца — его личное дело. Давайте не будем в этом ковыряться. Пусть даже он не относит себя ни к одному из полов, всё равно остаётся мужчиной и достойно выступает именно в этой роли. Да и когда я выступала сама, фигуристы не задумывались над вопросом, являются ли их соперники натуралами или нет. В первую очередь все размышляли о собственных прокатах и проблемах», — сказала Бутырская в интервью RT.

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