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Татьяна Тарасова снова попала в больницу

Татьяна Тарасова снова попала в больницу
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова вновь оказалась в больнице.

«Я в больнице», — приводит слова Тарасовой издание «ВсеПроСпорт». Она отказалась сообщить, по какой именно причине её госпитализировали.

В декабре 2021 года Татьяну Тарасову дважды госпитализировали. Из-за этого ей пришлось пропустить съёмки финальных эпизодов телепроекта «Ледниковый период». Тарасова является членом жюри в этом шоу.

Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала то, что Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, выступающие в танцах на льду, снялись с чемпионата Европы.

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