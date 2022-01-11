Татьяна Тарасова снова попала в больницу
Поделиться
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова вновь оказалась в больнице.
«Я в больнице», — приводит слова Тарасовой издание «ВсеПроСпорт». Она отказалась сообщить, по какой именно причине её госпитализировали.
В декабре 2021 года Татьяну Тарасову дважды госпитализировали. Из-за этого ей пришлось пропустить съёмки финальных эпизодов телепроекта «Ледниковый период». Тарасова является членом жюри в этом шоу.
Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала то, что Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, выступающие в танцах на льду, снялись с чемпионата Европы.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 11 января 2022
-
08:00
-
07:41
-
07:34
-
01:07
-
01:03
-
00:52
- 10 января 2022
-
23:56
-
22:38
-
22:17
-
21:55
-
21:30
-
17:28
-
15:39
-
14:48
-
14:16
-
13:44
-
13:31
-
12:51
-
12:49
-
12:44
-
12:13
-
12:00
-
09:34
-
09:02
-
08:36
-
08:29
-
08:17
-
07:42
-
07:35
-
00:49
-
00:10
- 9 января 2022
-
23:23
-
23:23
-
23:01
-
22:46
Партнерский контент