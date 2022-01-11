Татьяна Тарасова снова попала в больницу

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова вновь оказалась в больнице.

«Я в больнице», — приводит слова Тарасовой издание «ВсеПроСпорт». Она отказалась сообщить, по какой именно причине её госпитализировали.

В декабре 2021 года Татьяну Тарасову дважды госпитализировали. Из-за этого ей пришлось пропустить съёмки финальных эпизодов телепроекта «Ледниковый период». Тарасова является членом жюри в этом шоу.

Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала то, что Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, выступающие в танцах на льду, снялись с чемпионата Европы.

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