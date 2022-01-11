Евгения Медведева показала нежный снимок с фотосессии с Кристианом Костовым

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» свежую фотографию. Снимок сделан в ходе фотосессии Медведевой с болгарским певцом Кристианом Костовым. Музыкант нежно обнимает спортсменку.

Фото: «инстаграм» евгении медведевой

Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!