Кейтлин Уивер — Татьяне Волосожар: о боже, что случилось?!

Трёхкратный призёр чемпионатов мира в танцах на льду, канадская фигуристка Кейтлин Уивер отреагировала на новость о травме двукратной олимпийской чемпионки Татьяны Волосожар. Ранее Волосожар, комментируя операцию на колене, написала в «Инстаграме: «Докладываю. Операция прошла успешно, всё хорошо. Что надо в колене зашили. Швы наложили. Накормили, спать уложили – почти санаторий. Обезболивающее попросила уже только к вечеру. Теперь главное – спокойно восстанавливаться, процесс это небыстрый. Надеюсь, мне хватит терпения. Спасибо всем, кто искренне сопереживал и волновался».

«О боже, что случилось?!» — написала Уивер в комментариях к соответствующему посту Волосожар.

Напомним, Татьяне Волосожар диагностировали разрыв мениска после падения на съёмках шоу «Ледниковый период».

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