Стала известна причина госпитализации Татьяны Тарасовой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова была вновь госпитализирована из-за болей и незавершённого курса лечения в стационаре. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт», ссылаясь на источник.
Ранее Татьяна Тарасова сообщила, что снова попала в больницу. В декабре 2021 года Тарасову дважды госпитализировали. Из-за этого ей пришлось пропустить съёмки финальных эпизодов телепроекта «Ледниковый период». Тарасова является членом жюри в этом шоу.
Ученики Татьяны Тарасовой выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трёх дисциплинах из четырёх возможных: Ирина Роднина и Александр Зайцев (парное катание — 1976 и 1980 годы), Наталья Бестемьянова и Андрей Букин (спортивные танцы — 1988 год), Марина Климова и Сергей Пономаренко (спортивные танцы — 1992 год), Илья Кулик (мужское одиночное катание — 1998 год), Оксана Грищук и Евгений Платов (спортивные танцы — 1998 год), Алексей Ягудин (мужское одиночное катание — 2002 год).
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 11 января 2022
-
10:50
-
10:37
-
10:19
-
10:06
-
08:00
-
07:41
-
07:34
-
01:07
-
01:03
-
00:52
- 10 января 2022
-
23:56
-
22:38
-
22:17
-
21:55
-
21:30
-
17:28
-
15:39
-
14:48
-
14:16
-
13:44
-
13:31
-
12:51
-
12:49
-
12:44
-
12:13
-
12:00
-
09:34
-
09:02
-
08:36
-
08:29
-
08:17
-
07:42
-
07:35
-
00:49
-
00:10