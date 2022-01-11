Стала известна причина госпитализации Татьяны Тарасовой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова была вновь госпитализирована из-за болей и незавершённого курса лечения в стационаре. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт», ссылаясь на источник.

Ранее Татьяна Тарасова сообщила, что снова попала в больницу. В декабре 2021 года Тарасову дважды госпитализировали. Из-за этого ей пришлось пропустить съёмки финальных эпизодов телепроекта «Ледниковый период». Тарасова является членом жюри в этом шоу.

Ученики Татьяны Тарасовой выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трёх дисциплинах из четырёх возможных: Ирина Роднина и Александр Зайцев (парное катание — 1976 и 1980 годы), Наталья Бестемьянова и Андрей Букин (спортивные танцы — 1988 год), Марина Климова и Сергей Пономаренко (спортивные танцы — 1992 год), Илья Кулик (мужское одиночное катание — 1998 год), Оксана Грищук и Евгений Платов (спортивные танцы — 1998 год), Алексей Ягудин (мужское одиночное катание — 2002 год).

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