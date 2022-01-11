Илья Авербух трогательно обратился к Татьяне Волосожар, которая перенесла операцию

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух обратился к двукратной олимпийской чемпионке Татьяне Волосожар. Ранее Волосожар сообщила, что перенесла операцию на колене.

«Ты настоящая героиня! Восхищаюсь и всегда с тобой! Ты пример настоящей чемпионки во всём! Скорейшего…» — написал Авербух в комментариях к соответствующему посту Волосожар в «Инстаграме».

Напомним, Татьяне Волосожар диагностировали разрыв мениска после падения на съёмках телепроекта «Ледниковый период». Волосожар одержала победу в шоу, где её партнёром был актёр Фёдор Федотов.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!