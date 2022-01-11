Авербух: у девушек на чемпионате Европы будет российский пьедестал — это сто из ста

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, чемпион мира и Европы, хореограф и постановщик Илья Авербух оценил перспективы выступлений российских спортсменок на стартующем 12 января в Таллине чемпионате Европы по фигурному катанию.

«На чемпионате Европы у девушек будет весь российский пьедестал — это сто процентов. Другим он быть не может. Будем следить, как распределятся места. Камиле Валиевой сложно составить конкуренцию, но то, что в женском одиночном катании с первого по третье место займут наши девушки, — это сто из ста», — сказал Авербух в интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдёт в столице Эстонии с 12 по 16 января 2022 года.