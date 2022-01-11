Авербух рассказал, на какое место могут рассчитывать Дэвис и Смолкин на чемпионате Европы

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, хореограф и постановщик Илья Авербух оценил перспективы выступлений российских спортсменов в танцах на льду на стартующем 12 января в Таллине чемпионате Европы по фигурному катанию.

«В танцах на льду у нас уже распределены приоритеты в команде. Первым номером на этот сезон является дуэт Синициной и Кацалапова, поэтому Степановой и Букину важно обойти итальянский дуэт и встать на пьедестал. Уверен, при чистых прокатах Синицина и Кацалапов однозначно выиграют чемпионат Европы.

Говоря о Диане Дэвис и Глебе Смолкине — сейчас им важно набираться опыта на крупнейших соревнованиях. Думаю, что теоретически они могут рассчитывать на место ближе к концу первой десятки, но сейчас это не столь важно. Дэвис и Смолкин — дебютанты этого чемпионата, поэтому не совсем верно говорить, что они сразу будут в пятёрке сильнейших на чемпионате Европы. Но не сомневаюсь, что они будут в десятке»», — сказал Авербух в интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдёт в столице Эстонии с 12 по 16 января 2022 года.