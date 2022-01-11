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«К нашим девушкам не подберёшься». Бестемьянова — об ожиданиях от ЧЕ по фигурному катанию

«К нашим девушкам не подберёшься». Бестемьянова — об ожиданиях от ЧЕ по фигурному катанию
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова поделилась ожиданиями от выступления российских одиночников на чемпионате Европы в Таллине.

«Если Грассль отвалится, то у наших мужчин есть шансы на российский пьедестал. Все приедут соревноваться, будет серьёзная борьба. Конечно, мы все мечтаем, чтобы был российский пьедестал, но не надо списывать со счетов сильных конкурентов.

В женском одиночном катании, скорее всего, выиграет Камила Валиева. Хотя если Трусова откатается чисто и выполнит все прыжки, то будет здорово, это хорошая конкуренция. Щербакова тоже может и должна кататься хорошо. Будет борьба. Думаю, к нашим девушкам не подберёшься», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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