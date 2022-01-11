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Слуцкая поделилась ожиданиями от чемпионата Европы по фигурному катанию

Слуцкая поделилась ожиданиями от чемпионата Европы по фигурному катанию
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Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая поделилась ожиданиями от выступления российских фигуристок на чемпионате Европы в Таллине.

«У наших девушек нет конкуренции на чемпионате Европы. Ожидаю, что первые три места, как уже сложилось исторически, будут разделены между нашими спортсменками», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдёт в столице Эстонии с 12 по 16 января. В женском одиночном катании Россию представят обладательница всех мировых рекордов среди одиночниц Камила Валиева, чемпионка мира Анна Щербакова и бронзовый призёр первенства планеты Александра Трусова.

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