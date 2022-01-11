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«Слишком большой риск». Габриэла Пападакис — о снятии с чемпионата Европы

«Слишком большой риск». Габриэла Пападакис — о снятии с чемпионата Европы
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Французская фигуристка Габриэла Пападакис, выступающая в танцевальном дуэте с Гийомом Сизероном, объяснила решение пары отказаться от участия в чемпионате Европы, который пройдёт в Таллине с 12 по 16 января.

«Действительно, мы приняли решение сделать максимально возможное, чтобы защититься от заражения. Перелёты, выступление на соревнованиях без «пузыря» — слишком большой риск. Это непростое решение, потому что ЧЕ — крупный турнир, высокий титул, но мы считаем, что благоразумнее будет пропустить эти соревнования.

Положение действительно непростое, случаев заболевания достаточно много. Вообще-то я тут живу с приятелями из Германии, но теперь вынуждена была переехать с целью самоизоляции, ну и тренируемся мы все в масках», — приводит слова Пападакис группа G&G со ссылкой на интервью фигуристки для France TV Sport.

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