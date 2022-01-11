Гийом Сизерон: не думаю, что из-за снятия с ЧЕ судьи будут к нам излишне строги

Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон рассказали, чем займутся вместо чемпионата Европы, от участия в котором они отказались из-за опасности заразиться коронавирусом.
«Не думаю, что из-за этого судьи будут к нам излишне строги. Мы прекрасно вошли в сезон, они уже успели увидеть и оценить наши программы, нам лишь остаётся шлифовать их до блеска. Да, мы не планировали подобное развитие событий, однако в данной ситуации тоже можно найти положительную сторону: мы можем сконцентрироваться на тренировках и сэкономить силы перед поездкой в Пекин», — приводит слова Сизерона группа G&G со ссылкой на интервью фигуриста для France TV Sport.
«Мы никогда не останавливаемся в работе, стараемся по-новому раскрывать музыку, искать новые идеи интерпретации. Это перманентный процесс, который не терпит стагнации», — добавила Пападакис.
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