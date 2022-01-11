Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Гийом Сизерон: не думаю, что из-за снятия с ЧЕ судьи будут к нам излишне строги

Гийом Сизерон: не думаю, что из-за снятия с ЧЕ судьи будут к нам излишне строги
Комментарии

Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон рассказали, чем займутся вместо чемпионата Европы, от участия в котором они отказались из-за опасности заразиться коронавирусом.

«Не думаю, что из-за этого судьи будут к нам излишне строги. Мы прекрасно вошли в сезон, они уже успели увидеть и оценить наши программы, нам лишь остаётся шлифовать их до блеска. Да, мы не планировали подобное развитие событий, однако в данной ситуации тоже можно найти положительную сторону: мы можем сконцентрироваться на тренировках и сэкономить силы перед поездкой в Пекин», — приводит слова Сизерона группа G&G со ссылкой на интервью фигуриста для France TV Sport.

«Мы никогда не останавливаемся в работе, стараемся по-новому раскрывать музыку, искать новые идеи интерпретации. Это перманентный процесс, который не терпит стагнации», — добавила Пападакис.

Новость по теме
Елена Вайцеховская: чемпионат Европы в танцах выгоден только Степановой и Букину
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022