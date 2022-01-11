Леонова: за первое место на ЧЕ однозначно будут бороться Семененко и Кондратюк

Серебряный призёр чемпионата мира — 2012 в женском одиночном катании Алёна Леонова поделилась ожиданиями от выступления российских фигуристов на чемпионате Европы в Таллине.



«За первое место однозначно будут бороться Семененко, Кондратюк. Очень рада, что Андрей Мозалёв примет участие в чемпионате Европы. Ему главное откататься в полную силу и показать всё, что он умеет делать. А собираться, как мы знаем, Андрей умеет. Жду от него чистых прокатов и борьбы за тройку.



Как показывают соревнования, если пара Степановой и Букина сталкиваются с Кацалаповым и Синициной, то преимущество больше на стороне Вики с Никитой. Учитывая, что они действующие чемпионы мира, в общем-то, всё очевидно», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдёт в столице Эстонии с 12 по 16 января.