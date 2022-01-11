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Попова: ставить Дэвис/Смолкина в командник на Олимпиаде нецелесообразно

Попова: ставить Дэвис/Смолкина в командник на Олимпиаде нецелесообразно
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Тренер Бетина Попова, как фигуристка выступавшая в танцах на льду, высказалась о возможном участии дуэта Диана Дэвис/Глеб Смолкин в командном турнире на Олимпийских играх – 2022 в Пекине.

«Дочь Тутберидзе надо ждать в олимпийском команднике? Не исключаю, что Дэвис и Смолкин будут в командном турнире на Олимпиаде, но не считаю это целесообразным», — сказала Попова в эфире YouTube-канала «Кваксель».

В сезоне-2021/2022 Дэвис, которой 16 января исполнится 19 лет, и 22-летний Смолкин дебютируют в составе основной сборной России. На чемпионате страны, где проходил отбор в состав национальной команды на Олимпиаду в Пекине, дуэт завоевал серебряные медаль, уступив только Александре Степановой и Ивану Букина, гарантировав себе путёвку на Игры. Напомним, что Виктория Синицина и Никита Кацалапов снялись с произвольной программы из-за травмы партнёра.

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