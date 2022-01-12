Дмитриев-старший: четверной аксель Артур прыгал ещё до пандемии, полностью докрученный

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев рассказал об акселе в 4,5 оборота, который исполнил на чемпионате США его сын.
«Четверной аксель Артур прыгал ещё до пандемии, причём полностью докрученный, но на тренировках. У меня и запись есть чистых приземлений. Здесь же он не докрутил четверть, хотя судьи поставили пол-оборота. Неплохой прыжок. Я вообще не был уверен, что он сможет подготовиться. Практически два года мы не тренировались, он это делал самостоятельно, на массовом льду. Но у него получилось. Молодец. Горжусь, что он показал прыжок — и на тренировках, и в прокате. Для него это большой шаг. Хотя для таких серьёзных соревнований форму Артур ещё не набрал.
Пойдёт ли четверной аксель в массы? Полагаю, нет. Но лидеры его будут делать. Смотрите, четверной лутц в мире исполняют, наверное, восемь-десять человек максимум. На соревнованиях и того меньше — пять. С акселем будет та же история. Конечно, в этом плане Артур двигает фигурное катание вперёд. За ним пойдут молодые ребята, увидев, что это реально, изучив по видео, как это исполняется», — приводит слова Дмитриева-старшего «Российская газета».
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